Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами). Документ подготовлен Министерством юстиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 24 ноября, которое транслировалось на Youtube.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, план предусматривает правовые и организационные мероприятия, которые будут способствовать имплементации закона об олигархах, реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства, создадут предохранители чрезмерного влияния олигархов в энергетическом секторе экономики и других сферах общественной жизни.
Вместе с тем, сам план отсутствует на странице с повесткой дня заседания Кабмина 24 ноября.
Документ обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram- канале.
Среди мероприятий:
- - усиление Антимонопольного комитета;
- - обязательность госрегистрации лоббирования и госреестр лоббистов - до декабря 2022 года;
- - обеспечение справедливого и эффективного правосудия (Верховный суд, Высший совет правосудия, КСУ) до декабря 2023 года;
- - обеспечение безопасности поставок электроэнергии и природного газа до марта 2022 года;
- - прекращение импорта электроэнергии из России и Беларуси до сентября 2023 года;
- - уменьшение злоупотреблений олигархами влиянием на медиа до декабря 2022 года;
- - усиление контроля за финансовыми операциями олигархов до декабря 2022 года;
- - минимизации влияния олигархов на политические партии и избирательные кампании до сентября 2022 года;
- - неотвратимость наказания за политическую коррупцию до июня 2022 года;
- - приведение уровня тарифов на железнодорожные перевозки к экономически обоснованным до декабря 2022 года;
- - установление экономически обоснованных ставок перевалки грузов в ГП "МТП "Южный" до февраля 2023 года;
- - создание независимой от влияния олигархов авиакомпании до декабря 2022 года;
- - международно-правовые инструменты защиты не распространяются на инвестиции украинских бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях - в течение 2022-23 гг.
Напомним, президент Владимир Зеленский 5 ноября подписал закон об олигархах (проект №5599). Закон вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации.
Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:
- участие в политической жизни,
- значительное влияние на СМИ,
- контроль или владение монополией,
- наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.
Согласно окончательной редакции, определение олигархов - это прерогатива СНБО, который возглавляет президент Владимир Зеленский.
Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.