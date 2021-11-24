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Кабмин утвердил план борьбы с олигархами

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Украина, Среда 24 ноября 2021 13:22
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами Фото: (план борьбы с олигархами утвержден правительством (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами). Документ подготовлен Министерством юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 24 ноября, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, план предусматривает правовые и организационные мероприятия, которые будут способствовать имплементации закона об олигархах, реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства, создадут предохранители чрезмерного влияния олигархов в энергетическом секторе экономики и других сферах общественной жизни.

Вместе с тем, сам план отсутствует на странице с повесткой дня заседания Кабмина 24 ноября.

Документ обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram- канале.

Среди мероприятий:

  • - усиление Антимонопольного комитета;
  • - обязательность госрегистрации лоббирования и госреестр лоббистов - до декабря 2022 года;
  • - обеспечение справедливого и эффективного правосудия (Верховный суд, Высший совет правосудия, КСУ) до декабря 2023 года;
  • - обеспечение безопасности поставок электроэнергии и природного газа до марта 2022 года;
  • - прекращение импорта электроэнергии из России и Беларуси до сентября 2023 года;
  • - уменьшение злоупотреблений олигархами влиянием на медиа до декабря 2022 года;
  • - усиление контроля за финансовыми операциями олигархов до декабря 2022 года;
  • - минимизации влияния олигархов на политические партии и избирательные кампании до сентября 2022 года;
  • - неотвратимость наказания за политическую коррупцию до июня 2022 года;
  • - приведение уровня тарифов на железнодорожные перевозки к экономически обоснованным до декабря 2022 года;
  • - установление экономически обоснованных ставок перевалки грузов в ГП "МТП "Южный" до февраля 2023 года;
  • - создание независимой от влияния олигархов авиакомпании до декабря 2022 года;
  • - международно-правовые инструменты защиты не распространяются на инвестиции украинских бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях - в течение 2022-23 гг.

Напомним, президент Владимир Зеленский 5 ноября подписал закон об олигархах (проект №5599). Закон вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации.

Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:

  • участие в политической жизни,
  • значительное влияние на СМИ,
  • контроль или владение монополией,
  • наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

Согласно окончательной редакции, определение олигархов - это прерогатива СНБО, который возглавляет президент Владимир Зеленский.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.

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Кабинет Министров Украины
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Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
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