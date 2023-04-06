Зеленський провів нараду з правоохоронцями щодо безпекової ситуації в Україні

За словами Зеленського, на нараді зі Шмигалем було обговорено поточні державні питання та координація їх вирішень.

Окрім цього було проведено нараду щодо безпекової ситуації та роботи правоохоронних органів.

"Наш міжнародний порядок денний - підготовка зустрічей, переговорів, звернень. Як і завжди - був на звʼязку з військовими: усе, що стосується найгарячіших точок передової", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що оборона й захист людей, а також підтримка стійкості українських воїнів являється питанням номер один на всіх переговорах і зустрічах.

"Саме оборона - зброя для України, боєприпаси для України, нові оборонні системи для України", - підкреслив він.