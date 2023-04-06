Зеленский провел совещание с правоохранителями по ситуации в безопасности в Украине

По словам Зеленского, на совещании со Шмигалем были обсуждены текущие государственные вопросы и координация их решений.

Кроме этого было проведено совещание по ситуации и работе правоохранительных органов.

"Наша международная повестка дня - подготовка встреч, переговоров, обращений. Как и всегда - была на связи с военными: все, что касается самых горячих точек передовой", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что оборона и защита людей, а также поддержание стойкости украинских воинов является номером номер на всех переговорах и встречах.

"Именно оборона – оружие для Украины, боеприпасы для Украины, новые оборонные системы для Украины", - подчеркнул он.