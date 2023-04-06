RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел совещание с правоохранителями по ситуации в безопасности в Украине

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и правоохранителями по ситуации в безопасности в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского в четверг, 6 апреля.

По словам Зеленского, на совещании со Шмигалем были обсуждены текущие государственные вопросы и координация их решений.

Кроме этого было проведено совещание по ситуации и работе правоохранительных органов.

"Наша международная повестка дня - подготовка встреч, переговоров, обращений. Как и всегда - была на связи с военными: все, что касается самых горячих точек передовой", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что оборона и защита людей, а также поддержание стойкости украинских воинов является номером номер на всех переговорах и встречах.

"Именно оборона – оружие для Украины, боеприпасы для Украины, новые оборонные системы для Украины", - подчеркнул он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина и Польша согласовали новый пакет военной помощи во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву.

Также во время совместной пресс-конференции с Моравецким, Зеленский заявил о том, что на поле боя Украины уже работают танки , ранее переданные Польшей нашим воинам.

Агентство раскрывает все подробности визита президента в Польшу в материале РБК-Украина .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский