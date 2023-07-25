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Зеленський провів нараду напередодні засідання Ради Україна-НАТО

Фото: Зеленський провів нараду напередодні засідання Ради Україна-НАТО (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Верховної ради та уряду напередодні засідання Ради Україна - НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

Президент підкреслив, що наша держава не збавляє темп інтеграції з НАТО.

Тож для того, аби підготувати практичні кроки для реалізації рішень саміту Альянсу у Вільнюсі Зеленський зібрав представників ВР та урядовців.

"Зокрема, маємо чіткий план запуску Ради Україна - НАТО на всіх рівнях. Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі", - зазначив він.

Президент додав, що країна також починає спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності.

Рада Україна - НАТО

Після того, як Росія вийшла із "зернової угоди" та почала завдавати ударів по портовій інфраструктурі України, Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати Раду Україна-НАТО для консультацій через безпекову ситуацію в Чорному морі.

Після цього Столтенберг погодив проведення засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів 26 липня.

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