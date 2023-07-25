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Зеленский провел совещание накануне заседания Совета Украина-НАТО

Фото: Зеленский провел совещание накануне заседания Совета Украина-НАТО (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Верховной рады и правительства накануне заседания Совета Украина-НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Президент подчеркнул, что наше государство не сбавляет темп интеграции с НАТО.

Для того, чтобы подготовить практические шаги для реализации решений саммита Альянса в Вильнюсе Зеленский собрал представителей ВР и чиновников.

"В частности, есть четкий план запуска Совета Украина - НАТО на всех уровнях. Ее работу на уровне послов увидим уже завтра, во время срочно созванного заседания по ситуации в Черном море", - отметил он.

Президент добавил, что страна также начинает совместную с Альянсом подготовку плана взаимосовместимости.

Совет Украина - НАТО

После того, как Россия вышла из "зернового соглашения" и начала наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать Совет Украина-НАТО для консультаций по ситуации в Черном море.

После этого Столтенберг согласовал проведение заседания Совета Украина-НАТО на уровне послов 26 июля.

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Владимир ЗеленскийНАТОзерновой коридор