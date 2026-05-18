Зеленський провів нараду з кадрових питань: де будуть ротації

21:40 18.05.2026 Пн
2 хв
На думку гаранта, зараз державі потрібне посилення внутрішньої роботи
aimg Анастасія Никончук
Фото: Володимир Зеленський (GettyImages)

Президент України повідомив, що провів тривалу нараду з представниками уряду і парламенту щодо кадрових питань, які, за його словами, потребують вирішення найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Нарада з кадрових питань

За словами Зеленського, участь у зустрічі взяли представники уряду та народні депутати.

Президент зазначив, що наразі державі необхідна більш активна внутрішня робота, а низка напрямів потребує додаткових рішень.

Можливі зміни в дипломатичному корпусі

Зеленський також заявив про необхідність змін у дипломатичному корпусі. За його словами, окремі питання потребують заміни та виправлення.

При цьому глава держави не уточнив, про які саме кадрові рішення йдеться і яких посад можуть торкнутися зміни.

"Ми провели сьогодні досить тривалу, детальну нараду - урядовці, наші парламентарії - щодо кадрових питань, які потребують вирішення. Треба більше активної внутрішньої роботи в державі. І, крім того, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі", - зазначив президент.

Коли очікуються рішення

Президент повідомив, що необхідні рішення планують ухвалювати протягом найближчих тижнів. На завершення звернення Зеленський подякував усім, хто підтримує Україну.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановані кадрові рішення після обговорення з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. За його словами, йдеться про посилення управлінської ефективності та поліпшення взаємодії між урядом і парламентом.

Глава держави зазначив, що під час зустрічі сторони детально розглянули кадрові питання, які потребують оперативного реагування. Найближчим часом Кабінет міністрів планує оновлення частини заступників міністрів.

