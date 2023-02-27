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Зеленський провів наради з главою СБУ і рядом чиновників щодо внутрішньої безпеки в Україні

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 27 лютого, провів нараду з головою Служби безпеки Василем Малюком та рядом державних діячів.

Про це пише РБК-Україна з поиланням на вечірнє звернення президента.

За його словами, на нарадах було обговорено питання внутрішньої безпеки України. Окрім цього обговорювались подальші дії щодо посилення захисту держави.

"Провів сьогодні кілька нарад з представниками уряду та силового блоку. Зокрема, нараду з головою СБУ Василем Малюком. З поточних питань і щодо наших кроків найближчим часом для захисту держави. Жодного шансу будь-яким внутрішнім загрозам не залишимо, так само як і зовнішнім", - сказав Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у суботу, 11 лютого, президент України Володимир Зеленський провів кілька нарад із представниками сектору оборони та правоохоронних органів.

Нагадаємо, що вчора Кабінет міністрів України звільнив всіх заступників голови МВС.

Крім того, 8 лютого Кабмін звільнив першого заступника Міністра охорони здоров’я України.

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