Зеленский провел совещания с главой СБУ и рядом чиновников по вопросам внутренней безопасности в Украине

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 27 февраля, провел совещание с главой Службы безопасности Василием Малюком и рядом государственных деятелей.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента.
По его словам, на совещаниях были обсуждены вопросы внутренней безопасности Украины. Кроме этого, обсуждались дальнейшие действия по усилению защиты государства.
"Провел сегодня несколько совещаний с представителями правительства и силового блока. В частности, совещание с главой СБУ Василием Малюком. По текущим вопросам и по нашим шагам в ближайшее время для защиты государства. Никакого шанса каким-либо внутренним угрозам не оставим, равно как и внешним" , - сказал Зеленский.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в субботу 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов.
Напомним, что вчера Кабинет министров Украины уволил всех заместителей главы МВД.
Кроме того, 8 февраля Кабмин уволил первого заместителя Министра здравоохранения Украины.
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