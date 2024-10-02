Зеленський провів кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових перестановок у керівництві Служби зовнішньої розвідки (СЗР). Олег Луговський був звільнений з посади заступника голови та призначений на нову посаду першого заступника голови СЗР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази голови держави, які опубліковані на сайті Офісу президента.

Також президент звільнив Олега Сінайка з посади заступника голови СЗР. Його місце зайняв Геннадій Богач, призначений на аналогічну посаду. Причини цих кадрових змін в указах не уточнюються. Служба зовнішньої розвідки України - це спеціальний державний орган, який займається збором, аналізом та оцінкою інформації з-за кордону, необхідної для забезпечення національної безпеки України. Створена у 2004 році, СЗР стала важливим інструментом у боротьбі за захист державних інтересів на міжнародній арені.