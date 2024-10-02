Зеленский произвел кадровые изменения в Службе внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в руководстве Службы внешней разведки (СВР). Олег Луговский был уволен с должности заместителя председателя и назначен на новую должность первого заместителя председателя СВР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы главы государства, опубликованные на сайте Офиса президента.

Также президент уволил Олега Синайко с должности заместителя главы СВР. Его место занял Геннадий Богач, назначенный на аналогичную должность. Причины этих кадровых изменений в указах не уточняются. Служба внешней разведки Украины - это специальный государственный орган, который занимается сбором, анализом и оценкой информации из-за рубежа, необходимой для обеспечения национальной безопасности Украины. Созданная в 2004 году, СВР стала важным инструментом в борьбе за защиту государственных интересов на международной арене.