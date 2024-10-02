Зеленский произвел кадровые изменения в Службе внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в руководстве Службы внешней разведки (СВР). Олег Луговский был уволен с должности заместителя председателя и назначен на новую должность первого заместителя председателя СВР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы главы государства, опубликованные на сайте Офиса президента.
Также президент уволил Олега Синайко с должности заместителя главы СВР. Его место занял Геннадий Богач, назначенный на аналогичную должность.
Причины этих кадровых изменений в указах не уточняются.
Служба внешней разведки Украины - это специальный государственный орган, который занимается сбором, анализом и оценкой информации из-за рубежа, необходимой для обеспечения национальной безопасности Украины. Созданная в 2004 году, СВР стала важным инструментом в борьбе за защиту государственных интересов на международной арене.
26 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко главой Службы внешней разведки. До этого пост председателя СВР занимал Александр Литвиненко, которому глава государства поручил новую роль – секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
В мае Зеленский осуществил очередные кадровые изменения в СВР. Тогда Олег Луговский был назначен на должность заместителя председателя СВР.
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