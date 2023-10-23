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Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

Понеділок 23 жовтня 2023 13:10
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Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ Фото: Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази президента.

Президент призначив Андрія Швеця начальником Головного слідчого управління СБУ, Тамару Пашковську - на посаду начальника Управління роботи з особовим складом сцецслужби, Андрія Падалку - начальником Департаменту господарського забезпечення СБУ.

Також Зеленський звільнив Анатолія Сандурського з посади заступника голови СБУ.

До того ж, він звільнив Володимира Петриченка з посади начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Проте він залишиться в спецслужбі на новій посаді.

Так, президент звільнив Анатолія Денисенка з посади начальника Управління СБУ у Вінницькій області. Саме на його місце й було призначено Петриченка.

Чистки в СБУ

Нагадаємо, у березні 2023 року Зеленський замінив декількох керівників СБУ у регіонах. Зокрема, чистки пройшли у Запорізькій та Сумській областях.

Наприкінці серпня президент звільнив Євгена Борзова з посади начальника управління СБУ у Закарпатській області, а Ігоря Фараджева - з посади начальника Управління роботи з особовим складом СБУ.

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Служба безпеки України Володимир Зеленський
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