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Зеленський провів кадрові чистки серед дипломатів

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 27 вересня, президент Володимир Зеленський провів кадрові чистки серед дипломатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази, опубліковані на сайті Офісу президента.

Так, глава держави підписав указ про звільнення Максима Кононенка з посад посла у Нідерландах та постійного представника України при Організації із заборони хімічної зброї.

Крім того, Зеленський звільнив Артема Рибченка з посади посла у Швейцарії та Ліхтенштейні.

При цьому президент призначив посла України у Ватикані Андрія Юраша послом при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу та Мальти за сумісництвом.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський призначив нового посла у Німеччині. Ним став Олексій Макєєв.

Крім того, 9 липня Зеленський звільнив посла України у Німеччині Андрія Мельника.

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