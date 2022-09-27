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Зеленский провел кадровые чистки среди дипломатов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 27 сентября, президент Владимир Зеленский провел кадровые чистки среди дипломатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы, опубликованные на сайте Офиса президента.

Так, глава государства подписал указ об увольнении Максима Кононенко с должностей посла в Нидерландах и постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия.

Кроме того, Зеленский уволил Артема Рыбченко с должности посла в Швейцарии и Лихтенштейне.

При этом президент назначил посла Украины в Ватикане Андрея Юраша послом при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Напомним, недавно Зеленский назначил нового посла в Германии. Им стал Алексей Макеев.

Кроме того, 9 июля Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника.

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