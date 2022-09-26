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Зеленський провів чергову Ставку сьогодні: названо ключові питання

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Україна, Понеділок 26 вересня 2022 12:35
Зеленський провів чергову Ставку сьогодні: названо ключові питання Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача у понеділок, 26 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Серед основних питань були ухвалені рішення щодо активних дій сил оборони з метою подальшої деокупації території України.

"Під час засідання учасники окремо зупинилися на питанні застосування ворогом нових типів озброєння та намітили плани протидії таким засобам", - йдеться в повідомленні.

Що ще обговорювали на Ставці

  • було проаналізовано стан забезпечення військ озброєнням і боєприпасами;
  • президент наголосив на важливості оперативного забезпечення високоточною зброєю та всім необхідним сил, які активно просуваються вперед.

Як повідомлялося, раніше Зеленський заявив, що найближчі зимові місяці стануть викликом для України, адже Росія може націлитись на електромережу країни.

Нагадаємо, російська армія почала замість ракет частіше бити Україною іранськими дронами-камікадзе. Проте ЗСУ розробляють нові тактичні прийоми боротьби з ними.

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