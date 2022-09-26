ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский провел очередную Ставку сегодня: названы ключевые вопросы

Новина українською →
Украина, Понедельник 26 сентября 2022 12:35
Зеленский провел очередную Ставку сегодня: названы ключевые вопросы Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, 26 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Среди основных вопросов были приняты решения по активным действиям сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины.

"В ходе заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам", - говорится в сообщении.

Что еще обсуждали на Ставке

  • было проанализировано состояние обеспечения войск вооружением и боеприпасами;
  • президент отметил важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым силам, которые активно продвигаются вперед.

Как сообщалось, ранее Зеленский заявил, что ближайшие зимние месяцы станут вызовом для Украины, ведь Россия может нацелиться на электросеть страны.

Напомним, российская армия начала вместо ракет чаще бить по Украине иранскими дронами-камикадзе. Однако ВСУ разрабатывают новые тактические приемы для борьбы с ними.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
NASAMS еще не в Украине? В ОП уточнили заявление Зеленского о поставках ПВО
NASAMS еще не в Украине? В ОП уточнили заявление Зеленского о поставках ПВО
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны