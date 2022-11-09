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Зеленський провів чергове засідання Ставки: подробиці

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Були порушені питання ситуації на фронті, та інші.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента України.

Які питання порушувались під час Ставки:

  • питання щодо ситуації на передовій. Були скоординовані дії сил оборони з відбиття ворожої агресії й звільнення українських територій;

"Окремо присутні розглянули стан забезпечення підрозділів озброєнням та боєприпасами, а також підготовку війська до зимового періоду", - додає пресслужба.

  • учасники зустрічі проаналізували перебіг відновлення об’єктів енергетики, які постраждали внаслідок російських атак. Були обговорені заходи з протиповітряного захисту критичної інфраструктури України;
  • питання щодо проходження зимового періоду та шляхи мінімізації ризиків, спричинених російською агресією.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський також розповів про тактику наших військових у Херсонській та Донецькій областях.

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Російська ФедераціяВійна в УкраїніВолодимир Зеленський