Зеленський провів чергове засідання Ставки: подробиці

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Були порушені питання ситуації на фронті, та інші.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента України.

"Окремо присутні розглянули стан забезпечення підрозділів озброєнням та боєприпасами, а також підготовку війська до зимового періоду", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський також розповів про тактику наших військових у Херсонській та Донецькій областях.

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