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Зеленский провел очередное заседание Ставки: подробности

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были затронуты вопросы ситуации на фронте и другие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Какие вопросы поднимались во время Ставки:

  • вопросы по ситуации на передовой. Были скоординированы действия сил обороны по отражению враждебной агрессии и освобождению украинских территорий;

"Отдельно присутствовавшие рассмотрели состояние обеспечения подразделений вооружением и боеприпасами, а также подготовку войск к зимнему периоду", - добавляет пресс-служба.

  • участники встречи проанализировали ход восстановления объектов энергетики, пострадавших в результате российских атак. Были обсуждены меры по противовоздушной защите критической инфраструктуры Украины;
  • вопросы по прохождению зимнего периода и пути минимизации рисков, вызванных российской агрессией.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский также рассказал о тактике наших военных в Херсонской и Донецкой областях.

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Российская ФедерацияВойна в УкраинеВладимир Зеленский