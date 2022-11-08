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Зеленський назвав тактику ЗСУ на півдні та сході України

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Україна, Вівторок 08 листопада 2022 23:07
Зеленський назвав тактику ЗСУ на півдні та сході України Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові у Херсонській та Донецькій областях укріплюють свої позиції та послідовно знищують потенціал ворога. Крок за кроком вони рухаються до повернення українського прапора в усі окуповані міста і громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"В інформаційному просторі поки певне зменшення кількості новин з фронту - повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені. Але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою", - заявив Зеленський.

За його словами, ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої. І особливо важко, теж як і раніше, у Донецькій області. Окупанти несуть надзвичайно масштабні втрати, але наказ – вийти на адмінмежу Донецької області у них не змінився. Президент заявляє, що ЗСУ не здають там жодного сантиметра нашої землі. За це він дякує всім героям, які тримають позиції на Донбасі.

"Херсонщина - чітко розуміємо, що в планах у ворога, тож діємо відповідно. Акуратно, продумано та в інтересах звільнення всієї нашої території: укріплюємо свої позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал ворога утримувати в окупації південь нашої країни", - заявив Зеленський.

Також президент пояснив, що відбувається на сході України. Там крок за кроком військові рухаються до повернення українського прапора в усі міста і громади та активно зміцнюють і кордон.

Нагадаємо, що наразі Збройні сили України ведуть маневрену оборону, аби нанести максимальну шкоду військовому потенціалу РФ.

Українські військові ведуть контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кременна та відбивають ворожі штурми на Донецькому напрямку.

Окрім того, РБК-Україна аналізувало, чи готова Росія залишити Херсон і що відбувається на фронтах у Донецькій області.

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