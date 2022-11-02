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Зеленський провів чергове засідання Ставки: що обговорювалося

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача у середу, 2 листопада. Зокрема, під час його обговорювалося відновлення об'єктів енергетики після атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"На засіданні обговорили перебіг відбудови об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики, які напередодні зазнали руйнувань унаслідок повітряних атак держави-терориста. Було відзначено роботу сил протиповітряної оборони України, які вночі зупинили чергову атаку ворожих дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

До того ж Зеленський наголосив на необхідності пришвидшення роботи з метою формування ефективної системи ППО України.

Учасники засідання також розглянули питання забезпечення підрозділів боєкомплектом і перебіг підготовки військ до зимового періоду.

Як повідомлялося, у ніч з 1 на 2 листопада ворог атакував Україну із східного напрямку дронами-камікадзе Shahed-136. Українським військовим вдалося збити всі БПЛА, крім одного. Зокрема, підрозділи протиповітряної оборони в ніч проти 2 листопада знищили на підльоті до Києва шість дронів-камікадзе Shahed-136.

Раніше Зеленський заявив, що Росія витратила на масований удар по Україні 31 жовтня суму, еквівалентну місячним виплатам для 2,3 млн своїх пенсіонерів.

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