Зеленский провел очередное заседание Ставки: что обсуждалось

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в среду, 2 ноября. В частности, в ходе его обсуждалось восстановление объектов энергетики после атаки РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
"На заседании обсудили ход восстановления объектов критической инфраструктуры, в частности энергетики, которые накануне подверглись разрушениям в результате воздушных атак государства-террориста. Была отмечена работа сил противовоздушной обороны Украины, которые ночью остановили очередную атаку вражеских дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.
К тому же Зеленский отметил необходимость ускорения работы с целью формирования эффективной системы ПВО Украины.
Участники заседания также рассмотрели вопросы обеспечения подразделений боекомплектом и ход подготовки войск к зимнему периоду.
Как сообщалось, в ночь с 1 на 2 ноября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136. Украинским военным удалось сбить все БПЛА, кроме одного. В частности, подразделения противовоздушной обороны в ночь на 2 ноября уничтожили на подлете к Киеву шесть дронов-камикадзе Shahed-136.
Ранее Зеленский заявил, что Россия потратила на массированный удар по Украине 31 октября сумму, эквивалентную месячным выплатам для 2,3 млн своих пенсионеров.
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