Зеленский провел "жесткий разговор" с Тищенко

Президент Владимир Зеленский провел жесткий разговор с народным депутатом Николаем Тищенко за его работу ресторана "Велюр" в период карантина. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что депутат допустил большую ошибку за работу ресторана.

"У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Я надеюсь, что это будет пример для других депутатов. Если ты народный депутат - не надо делать из себя какого-то царя", - заявил Тимошенко.

По его словам, сейчас ресторан Тищенко уже не работает.

"Во-первых, ресторан уже не работает. Жесткий разговор вылился в то, что я надеюсь для всей фракции, да и для других фракций это будет примером, что нельзя так делать. Это была большая ошибка со стороны народного депутата, что он так сделал", - добавил заместитель главы АП.

Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.Info обнаружили, что ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр" продолжает работать, несмотря на карантин.

на Следующий день правоохранители приехали в ресторан для проверки информации о работе заведения. Однако, на момент проверки, в ресторане не было ни одного посетителя. Вместе с тем, там находились несколько сотрудников ресторана. Сам Тищенко сказал, что ресторан работал в режиме встреч.