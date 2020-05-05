Зеленський провів "жорстку розмову" з Тищенком

Президент Володимир Зеленський провів жорстку розмову з народним депутатом Миколою Тищенком через роботу його ресторану "Велюр" в період карантину. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що депутат допустив велику помилку через роботу ресторану.

"У президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом. Я сподіваюсь, що це буде приклад для інших депутатів. Якщо ти народний депутат - не треба робити з себе якогось царя", - заявив Тимошенко.

За його словами, наразі ресторан Тищенка вже не працює.

"По-перше, ресторан вже не працює. Жорстка розмова вилилась в те, що я сподіваюсь для всієї фракції, да і для інших фракцій це буде прикладом, що не можна так робити. Це була велика помилка з боку народного депутата, що він так зробив", - додав заступник голови ОП.

Нагадаємо, раніше журналісти проекту Bihus.Info виявили, що ресторан народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр" продовжує працювати, попри карантин.

Наступного дня правоохоронці приїхали в ресторан для перевірки інформації про роботу закладу. Однак, на момент перевірки, в ресторані не було жодного відвідувача. Разом з тим, там перебували кілька співробітників ресторану. Сам Тищенко сказав, що ресторан працював в режимі зустрічей.