СН соберется на заседание для обсуждения ситуации с Тищенко

Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Тищенко предоставит фракции объяснение работы ресторана

Ситуацию с работой ресторана "Велюр" народного депутата Николая Тищенко обсудят на заседании фракции "Слуга народа". Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По мнению Арахамии, Тищенко должен быть наказан.

"По Николаю Тищенко у нас не было официального собрания фракции, но мы хотим провести это и рассмотреть этот вопрос. Мое личное мнение, что он должен быть наказан, согласно закону, и он лично, и его заведение, оплатить то, что нужно оплатить. Считаю, что он должен понести политически двойную ответственность. Потому что он не просто гражданин Украины, а народный депутат", - заявил глава фракции.

Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Тищенко предоставил фракции "Слуга народа" объяснение работы ресторана "Велюр". По словам Тищенко, его ресторан во время карантина работал в режиме встреч.

Как писало РБК-Украина, ранее журналисты проекта Bihus.Info обнаружили, что ресторан Тищенко "Велюр" продолжает работать вопреки карантину.

На следующий день правоохранители приехали в ресторан для проверки информации о работе заведения. Однако, на момент проверки, в заведении не было ни одного посетителя, однако там находились несколько сотрудников ресторана.