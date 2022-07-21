Зеленский провел заседание ставки: определили задачи на некоторых направлениях фронта

На заседании прозвучали доклады руководителя ГУР Кирилла Буданова, руководителя Службы внешней разведки Олександра Литвиненко, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, а также главы МВД Дениса Монастырского. Непосредственно с передовой подключался генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутных войск.

"Обсудили текущую ситуацию на передовой, вокруг Украины, определили задачи на некоторых тактических направлениях для усиления наших позиций. И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска. Нужно еще увеличивать интенсивность ударов по врагу", - сказал Зеленский.

Участники заседания ставки согласились, что Украина имеет существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь.

Что такое ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.