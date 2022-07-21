Зеленський провів засідання ставки: визначили завдання на деяких напрямках фронту

На засіданні прозвучали доповіді керівника ГУР Кирила Буданова, керівника Служби зовнішньої розвідки Олекссандра Литвиненко, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, а також голови МВС Дениса Монастирського. Безпосередньо з передової підключався генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ.

"Обговорили поточну ситуацію на передовій, довкола України, визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. І дуже предметно опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь у війська. Потрібно ще збільшувати інтенсивність ударів по ворогу", - сказав Зеленський.

Учасники засідання ставки погодились, що Україна має істотний потенціал для просування наших сил на фронті і для завдання окупантам нових відчутних втрат.

Що таке ставка верховного головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

До ставки входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.