В разведке назвали главную цель ВСУ на фронте к осенне-зимнему периоду
Осенне-зимний период сложен для ведения боевых действий. Украина должна успеть остановить наступательный порыв и темп России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого во время брифинга.
"Если говорить насколько критическая ситуация, мы должны говорить о том, что хотим не хотим, но идет осенне-зимний период. Как правило, он очень сложен для ведения боевых действий. За то на сегодняшний день будут критические вопросы. Во-первых, необходимо остановить наступательный порыв, наступательный темп России, соответственно другие операции планируются за тем же самым непосредственным приказом верховного главнокомандующего о проведении операций", - заявил Скибицкий.
По словам представителя разведки, союзники Украины понимают это и поставляют военную технику, которая помогает нашим бойцам достигать успехов на фронте. Те же самые HIMARS и артиллерия 155 калибра уже позволила уничтожить большое количество пунктов управления и заставить врага отвести свои склады от линии фронта.
"Это все влияет на темп наступления, на боевые действия, так как увеличивается плечо подвоза и у врага появляется страх, что он может быть уничтожен и это реальность, которая на сегодня уже есть", - добавил Скибицкий.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в разведке рассказали сколько ракет Россия потратила с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.
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