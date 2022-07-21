Зеленский провел заседание ставки: определили задачи на некоторых направлениях фронта

На заседании ставки верховного главнокомандующего, которое прошло сегодня, 21 июля, были определены задачи для усиления позиций ВСУ на определенных направлениях. Также обсуждались вопросы поставки новейших вооружений для украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

На заседании прозвучали доклады руководителя ГУР Кирилла Буданова, руководителя Службы внешней разведки Олександра Литвиненко, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, а также главы МВД Дениса Монастырского. Непосредственно с передовой подключался генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутных войск.

"Обсудили текущую ситуацию на передовой, вокруг Украины, определили задачи на некоторых тактических направлениях для усиления наших позиций. И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска. Нужно еще увеличивать интенсивность ударов по врагу", - сказал Зеленский.

Участники заседания ставки согласились, что Украина имеет существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь.

Что такое ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.