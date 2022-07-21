ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський провів засідання ставки: визначили завдання на деяких напрямках фронту

Новость на русском →
Київ, Четвер 21 липня 2022 22:32
Зеленський провів засідання ставки: визначили завдання на деяких напрямках фронту Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На засіданні ставки верховного головнокомандувача, що пройшло сьогодні, 21 липня, були визначені завдання для посилення позицій ЗСУ на певних напрямках. Також обговорювалися питання постачання новітніх озброєнь для українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

На засіданні прозвучали доповіді керівника ГУР Кирила Буданова, керівника Служби зовнішньої розвідки Олекссандра Литвиненко, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, а також голови МВС Дениса Монастирського. Безпосередньо з передової підключався генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ.

"Обговорили поточну ситуацію на передовій, довкола України, визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. І дуже предметно опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь у війська. Потрібно ще збільшувати інтенсивність ударів по ворогу", - сказав Зеленський.

Учасники засідання ставки погодились, що Україна має істотний потенціал для просування наших сил на фронті і для завдання окупантам нових відчутних втрат.

Що таке ставка верховного головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

До ставки входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Нагадаємо, в українській розвідці назвали головну ціль ЗСУ на фронті до осінньо-зимового періоду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень