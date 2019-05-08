Зеленский провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США

Фото: Владимир Зеленский и Джордж Кент (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Джордж Кент заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в Twitter.

Он заявил, что США и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ.

"Заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой и подчеркнул, что Соединенные Штаты в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в Украину прибыл заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. У него запланированы встречи с украинскими должностными лицами, с которыми обсудит партнерство, а также политические и экономические реформы в Украине и российскую агрессию.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Христею Фриланд. Они обсудили борьбу с коррупцией и минский формат. Также Зеленский и Фриланд обсудили поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.