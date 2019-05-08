В Украину прибыл заместитель помощника госсекретаря США        

Фото: Джордж Кент (flickr.com)

Джордж Кент обсудит с руководством страны реформы и российскую агрессию

В Украину сегодня, 8 мая, прибыл заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства США в Украине.

Сообщается, что заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент прибыл в Киев. Также сообщается, что он проведет встречи с украинскими должностными лицами, с которыми обсудит партнерство, а также политические и экономические реформы в Украине и российскую агрессию.

Напомним, ранее сообщалось, что посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович отозвали с должности, поскольку у нее заканчивается дипломатическая миссия. Как разъяснили в Госдепартаменте, отзыв посла был запланирован ранее, а дата отъезда согласуется с передачей президентской власти в Украине. Ожидается, что в понедельник, 20 мая, Йованович вернется в Вашингтон.

Отметим, накануне представители Конгресса США обратились к администрации Дональда Трампа с требованием отменить решение об отзыве Мари Йованович с должности посла в Украине. Также в Конгрессе отметили, что "в этот переходный период Украине нужны талантливые специалисты, как посол Йованович".