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В Украину прибыл заместитель помощника госсекретаря США        

Новости » Политика    08.05.2019 - 09:37
В Украину прибыл заместитель помощника госсекретаря США        
Фото: Джордж Кент (flickr.com)

Джордж Кент обсудит с руководством страны реформы и российскую агрессию  

В Украину сегодня, 8 мая, прибыл заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства США в Украине.

Сообщается, что заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент прибыл в Киев. Также сообщается, что он проведет встречи с украинскими должностными лицами, с которыми обсудит партнерство, а также политические и экономические реформы в Украине и российскую агрессию.

В Украину прибыл заместитель помощника госсекретаря США        

 

Напомним, ранее сообщалось, что посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович отозвали с должности, поскольку у нее заканчивается дипломатическая миссия. Как разъяснили в Госдепартаменте, отзыв посла был запланирован ранее, а дата отъезда согласуется с передачей президентской власти в Украине. Ожидается, что в понедельник, 20 мая, Йованович вернется в Вашингтон.

Отметим, накануне представители Конгресса США обратились к администрации Дональда Трампа с требованием отменить решение об отзыве Мари Йованович с должности посла в Украине. Также в Конгрессе отметили, что "в этот переходный период Украине нужны талантливые специалисты, как посол Йованович".

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