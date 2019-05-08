Зеленський провів зустріч з заступником помічника держсекретаря США

Фото: Володимир Зеленський та Джордж Кент (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Джордж Кент заявив, що США будуть надалі підтримувати Україну

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент привітав новообраного пезидента Володимира Зеленського з перемогою. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні у Twitter.

Він заявив, що США й надалі готові підтримувати партнерські відносини з Україною для просування політичних та економічних реформ.

"Заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент привітав новообраного президента Володимира Зеленського з перемогою та наголосив, що Сполучені Штати й надалі готові підтримувати партнерські відносини з Україною для просування політичних та економічних реформ", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що в Україну прибув заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент. У нього заплановані зустрічі з українськими посадовими особами, з якими обговорить партнерство, а також політичні і економічні реформи в Україні та російську агресію.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Вони обговорили боротьбу з корупцією та мінський формат. Також Зеленський та Фріланд обговорили пошук мирного врегулювання конфлікту на сході України.