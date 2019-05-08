Зеленский обсуждал с Фриланд минский формат

Фото: Владимир Зеленский и Христя Фриланд (команда Зеленского)

Стороны также обсудили борьбу с коррупцией

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Христею Фриланд. Об этом сообщает пресс-служба команды Зеленского.

Стороны обсудили борьбу с коррупцией и минский формат. Зеленский отметил, что цель его команды - это, чтобы граждане как можно меньше контактировали с чиновниками.

"Наша цель - это государство в смартфоне", - заявил Зеленский.

Также Зеленский и Фриланд обсудили поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"У нас есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса"- сказал Зеленский

Со своей стороны Христя Фриланд отметила, что в некоторых сферах Канада может брать пример с Украины. В частности, это касается системы электронных деклараций. Фриланд заверила, что Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.

"Очень важно, что за вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика, - это пример для всех стран постсоветского региона, в частности для россиян", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Фриланд планировала встречу с Зеленским и президентом Украины Петром Порошенко. У нее также запланированы встречи в МИД Украины и в украинском парламенте, в частности, с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.