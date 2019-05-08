ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский обсуждал с Фриланд минский формат

Новости » Выборы 2019    08.05.2019 - 12:52
Зеленский обсуждал с Фриланд минский формат
Фото: Владимир Зеленский и Христя Фриланд (команда Зеленского)

Стороны также обсудили борьбу с коррупцией

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Христею Фриланд. Об этом сообщает пресс-служба команды Зеленского.

Стороны обсудили борьбу с коррупцией и минский формат. Зеленский отметил, что цель его команды - это, чтобы граждане как можно меньше контактировали с чиновниками.

"Наша цель - это государство в смартфоне", - заявил Зеленский.

Также Зеленский и Фриланд обсудили поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"У нас есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса"- сказал Зеленский

Со своей стороны Христя Фриланд отметила, что в некоторых сферах Канада может брать пример с Украины. В частности, это касается системы электронных деклараций. Фриланд заверила, что Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.

"Очень важно, что за вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика, - это пример для всех стран постсоветского региона, в частности для россиян", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Фриланд планировала встречу с Зеленским и президентом Украины Петром Порошенко. У нее также запланированы встречи в МИД Украины и в украинском парламенте, в частности, с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

 

Фриланд и Помпео обсудили совместную работу в Украине Коломойский убежден, что никто не имеет компромата на Зеленского
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийКанада
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь