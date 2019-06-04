Зеленский провел встречу с президентом Еврокомиссии

Зеленский в ходе встречи с Юнкером подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел встречу с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.
Зеленский в ходе встречи подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарил за особую роль Европейского союза в сдерживании российской агрессии.
Напомним, Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом.
Как писало РБК-Украина ранее, пресс-секретарь Зеленского отмечала, что глава государства во время первого визита в Брюссель 4 июня задекларирует неизменность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.
Добавим также, ранее вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович отметил проевропейский настрой команды нового президента Украины и заявил о готовности ЕК к сотрудничеству. Также он добавил, что Украина и ЕС должны начать строить "еще более тесные" взаимоотношения.