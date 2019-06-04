Зеленський провів зустріч з президентом Єврокомісії

Фото: Володимир Зленский і Жан-Клод Юнкер (twitter.com/APUkraine)

Зеленський в ході зустрічі з Юнкером підтвердив незмінність європейського та євроатлантичного курсу України

Президент України Володимир Зеленський в Брюсселі провів зустріч з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером. Про це повідомляє прес-служба Зеленського.

Зеленський в ході зустрічі підтвердив незмінність європейського та євроатлантичного курсу України і подякував за особливу роль Європейського союзу у стримуванні російської агресії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з першим закордонним візитом.

Як писало РБК-Україна раніше, прес-секретар Зеленського зазначала, що глава держави під час першого візиту в Брюссель 4 червня задекларує незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Додамо також, раніше віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович зазначив проєвропейський настрій команди нового президента України і заявив про готовність ЄК до співпраці. Також він додав, що Україна та ЄС повинні почати будувати "ще більш тісні" взаємовідносини.