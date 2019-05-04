Зеленский: Рада определится с датой инаугурации 14 мая

Избранный президент Владимир Зеленский провел встречу с главами фракций Верховной Рады. Об этом сообщает РБК-Украина.

Зеленский сообщил, что настаивал на том, чтобы инаугурация прошла 19 мая. Однако, по его словам, было много мнений и решение примут уже на заседании Рады.

"Дату инаугурации мы наверняка сможем понять только 14 мая на заседании Верховной Рады. Они будут голосовать за нашу дату, посмотрим", - заявил он.

В частности, Зеленский добавил, что дату нужно решить для возможности иностранным гостям приехать на день инаугурации.

"Мы предложили нашу дату 19 мая и я объяснил (во время встречи, - ред.), что нужно решить эту дату, ведь есть связь с нашими иностранными гостями, которые хотят понять свой график. Все хотят приехать к нам на празднование серьезного дня. Мы обсуждали разные даты. У лидеров фракций есть разные мнения (о дате игавгурации, - ред.), - добавил Зеленский

Зеленский и главы фракций, в частности, обсудили вопросы внешней политики, внутренней политики, взаимоотношений с парламентом.

Глава фракции "Самопомич" Олег Березюк сообщил, что парламент определится с датой инаугурации на следующей пленарной неделе. Он добавил, что Петра Порошенко на встрече не было.

В целом встреча длилась два часа. По словам присутствовавшего на встрече нардепа Андрея Левуса, на встрече присутствовали председатель ВР Андрей Парубий и первый заместитель Ирина Геращенко, а также заместитель председателя Верховной рады Оксана Сыроед. От фракции БПП на встрече присутствовали народный депутат Александр Черненко. Фракцию "Батькивщина" представил нардеп Крулько, от "Самопомичи" Олег Березюк. От Оппозиционного блока присутствовал председатель фракции Вадим Новинский. От "Народного фронта" на обсуждении даты инаугурации присутствовал заместитель председателя фракии Андрей Тетерев.

РБК-Украина писало, глава фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что сегодня в Верховной раде состоится встреча новоизбранного президента Зеленского с лидера парламентских фракций.

Также накануне в парламент был внесен проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая. Сейчас проект постановления "О проведении торжественного заседания Верховной рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины 19 мая" передан на рассмотрение руководству.