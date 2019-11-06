В среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, во время разговора лидеры двух стран обсудили состояние подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции.

Президенты отметили обоюдную настроенность на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Также они согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Владимир Зеленский приветствовал участие турецких компаний в выставке "Оружие и безопасность-2019", при этом отметив важность сотрудничества с Турцией в контексте усиления обороноспособности Украины.

Со своей стороны Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также приветствовал шаги украинского правительства по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Напомним, 29 августа Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Реджепом Эрдоганом, в котором турецкий лидер проинформировал о результатах своего визита в Российскую Федерацию. Отмечается, что Эрдоган не изменил позиции касательно Украины после своего визита в Россию.

Добавим, что Зеленский посетил с официальным визитом Турцию 7-8 августа. Кроме президента Турции, он также встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем I. Они обсудили вопросы территориальной целостности Украины.