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Эрдоган заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины

Новости » Политика    30.08.2019 - 13:44
Эрдоган заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины
Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (president.gov.ua)

Недавно Эрдоган был с официальным визитом в России

В четверг, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в котором Эрдоган проинформировал о результатах визита в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что Эрдоган не изменил позиции касательно Украины после своего недавнего визита в РФ. В этом контексте турецкий лидер подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в развитие договоренностей, достигнутых сторонами во время визита Зеленского в Турцию, стороны обсудили планы по проведению в Киеве до конца текущего года очередного заседания стратегического совета.

Напомним, что во время встречи Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным они должны были обсудить вопрос урегулирования вооруженного конфликта России и Украины.

Также отметим, Зеленский посетил с официальным визитом Турцию 7-8 августа. Кроме президента Турции, он также встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем I. Они обсудили вопросы территориальной целостности Украины.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийУкраинаТурциясотрудничествоРеджеп Тайип Эрдоган
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