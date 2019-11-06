У середу, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, під час розмови лідери двох країн обговорили стан підготовки до проведення в Києві чергового засідання Стратегічної ради високого рівня під співголовуванням президентів України і Туреччини.

Президенти відзначили обопільну налаштованість на подальше посилення співпраці за всіма напрямами, що становлять взаємний інтерес. Вони також погодилися з важливістю активізації переговорного процесу щодо підготовки до укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Володимир Зеленський привітав участь турецьких компаній у виставці "Зброя та безпека-2019", при цьому зазначивши важливість співпраці з Туреччиною в контексті посилення обороноздатності України.

Зі свого боку Реджеп Тайіп Ердоган підкреслив незмінність підтримки Туреччиною суверенітету і територіальної цілісності України. Він також привітав кроки українського уряду щодо мирного врегулювання ситуації в Донбасі.

Нагадаємо, 29 серпня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Реджепом Ердоганом, в якому турецький лідер поінформував про результати свого візиту в Російську Федерацію. Зазначається, що Ердоган не змінив позиції щодо України після свого візиту в Росію.

Додамо, що Зеленський відвідав з офіційним візитом Туреччину 7-8 серпня. Крім президента Туреччини, він також зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм I. Вони обговорили питання територіальної цілісності України.