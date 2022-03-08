Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

Как отмечает Зеленский, во время разговора с Беннетом, они обсудили пути прекращения войны на территории Украины.

"Разговаривал с Нафтали Беннетом. Поблагодарил Израиль за посреднические усилия. Обсуждались пути прекращения войны и насилия", - пишет президент.