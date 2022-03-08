Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор премьером Израиля Нафтали Беннетом. Стороны обсудили полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию нашей страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.
Как отмечает Зеленский, во время разговора с Беннетом, они обсудили пути прекращения войны на территории Украины.
"Разговаривал с Нафтали Беннетом. Поблагодарил Израиль за посреднические усилия. Обсуждались пути прекращения войны и насилия", - пишет президент.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский высказался касаемо обстрела гражданских со стороны Российской Федерации.
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