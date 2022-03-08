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Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор премьером Израиля Нафтали Беннетом. Стороны обсудили полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

Как отмечает Зеленский, во время разговора с Беннетом, они обсудили пути прекращения войны на территории Украины.

"Разговаривал с Нафтали Беннетом. Поблагодарил Израиль за посреднические усилия. Обсуждались пути прекращения войны и насилия", - пишет президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский высказался касаемо обстрела гражданских со стороны Российской Федерации.

Война России против Украины продолжается тринадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийУкраинаРоссийская Федерация