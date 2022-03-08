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"Это - изверги": Зеленский рассказал об обстрелах со стороны российских оккупантов

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Киев, Вторник 08 марта 2022 00:21
"Это - изверги": Зеленский рассказал об обстрелах со стороны российских оккупантов Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты - это изверги. В понедельник они обстреляли хлебзавод в Макарове и церковь в Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства 7 марта.

"Сегодня в Макарове на Киевщине они обстреляли хлебзавод. Для чего старый хлебзавод? Вдумайтесь! Стрелять в хлебзавод. Кем нужно быть, чтобы такое делать? А чтобы разрушить еще одну церковь в Житомирской области. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы построена в 1862 году. Это - нелюди", - подчеркнул президент Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал найти каждого, кто совершил зверства и стрелял по украинским городам и людям. По его словам, в Ирпене оккупанты убили целую семью - мужа, жену и двух детей, когда они пытались просто выйти из города.

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