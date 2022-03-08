Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Сторони обговорили повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.
Як відзначає Зеленський, під час розмови з Беннетом, вони обговорили шляхи припинення війни на території України.
"Розмовляв із Нафталі Беннетом. Подякував Ізраїлю за посередницькі зусилля. Обговорювалися шляхи припинення війни та насильства", - пише президент.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський висловився щодо обстрілу цивільних з боку Російської Федерації.
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