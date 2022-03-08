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Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю

Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Сторони обговорили повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.

Як відзначає Зеленський, під час розмови з Беннетом, вони обговорили шляхи припинення війни на території України.

"Розмовляв із Нафталі Беннетом. Подякував Ізраїлю за посередницькі зусилля. Обговорювалися шляхи припинення війни та насильства", - пише президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський висловився щодо обстрілу цивільних з боку Російської Федерації.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаРосійська Федерація