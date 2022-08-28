Зеленский провел тайное совещание с силовиками о ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский в тайном режиме провел совещание с силовиками. Они обсудили ситуацию на фронте и потребности украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

На встрече присутствовали руководители Вооруженных сил, разведки, Министерств обороны и внутренних дел, Службы безопасности и других силовых ведомств.

На совещании в режиме "секретно" заслушали оперативную информацию о ситуации на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Также обсудили обеспечение армии и координацию с партнерами.

Кроме того, Зеленский и силовики рассмотрели ход выполнения предыдущих приказов.