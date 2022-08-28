Оккупанты на некоторых направлениях имеют ощутимые потери в живой силе: сводка Генштаба

Российские войска пытаются продвинуться на Донбассе и востоке Украины. Однако артиллеристы ВСУ бьют по скоплениям оккупантов, нанося им значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг не оставляет попыток полностью захватить Донецкую область, а также удержать позиции в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

Однако украинские ракетно-артиллерийские подразделения атакуют скопление личного состава и военной техники российских оккупантов. На некоторых направлениях враг имеет ощутимые потери в живой силе.

Северское, Волынское и Полесское направления

Ситуация на севере остается стабильной. Россия продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей некоторые подразделения.

Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Гремяч Черниговской области, Новая Слобода Нововасильевка, Искрисковщина и Турья Сумской области. Вели воздушную разведку с беспилотников.

Харьковское направление

Из артиллерии и танков оккупанты обстреляли населенные пункты Харьков, Прудянка, Протопоповка, Пришиб, Чепель, Заиловка, Русские Тишки, Байрак, Петровка, Мосьпаново и Большие Проходы. Под удары авиации противника попали районы Рубежного.

Также враг проводит разведку беспилотниками. Предпринял попытку улучшения тактического положения возле Светличного, успеха не имел, отошел.

Славянское направление

Противник обстреливал из артиллерии различных типов районы неподалеку Долгенького, Долины, Дубравного, Большой Камышевахи и Карнауховки. Украинские воины отбили штурм неподалеку от Борогодичного.

Краматорское направление

Российские войска из танков и артиллерии обстреливали территории неподалеку Славянска, Верхнекаменского и Спорного. Нанесли авиационные удары неподалеку Григоровки.

Бахмутское направление

Обстрелы гражданской инфраструктуры зафиксированы вблизи Бахмута, Веселой Долины, Майорская и Роздоловки. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Кодема и Яковлевка. ВСУ отбили наступление врага возле Веселой Долины.

Авдеевское направление

Оккупанты массово из танков и артиллерии обстреливали населенные пункты Невельское, Опытное, Орловка, Новоалександровка, Нью-Йорк, Красногоровка и Первомайское.

Армия РФ пыталась прорвать оборону возле Первомайского, но без результатов.

Новопавловское и Запорожское направления

Оккупанты обстреливали в районах Угледара, Богоявленки, Великой Новоселки и Новомихайловки, а также территории возле Гуляйполя, Каменского, Бурлацкого, Времовки и Красного. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Полтавки.

Южнобугское направление

Армия РФ обстреливала из всего имеющегося вооружения в районах населенных пунктов Николаев, Лупареве, Степная Долина, Посад-Покровское, Широкое, Партизанское, Киселевка, Большое Артаковое, Андреевка, Ольгино, Князевка, Тополиное, Мирное, Апрельское, Веселый Кут и Лозовое. Ударам авиации подверглись территории возле Андреевки и Александровки.

Фиксируется высокая активность вражеских разведывательных беспилотников