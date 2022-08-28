Зеленский провів таємну нараду з силовиками про ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський в таємному режимі провів нараду з силовиками. Вони обговорили ситуацію на фронті та потреби української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

На зустрічі були присутні керівники Збройних сил, розвідки, Міністерств оборони та внутрішніх справ, Служби безпеки та інших силових відомств.

На нараді в режимі "таємно" заслухали оперативну інформацію про ситуацію на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Також обговорили забезпечення армії та координацію з партнерами.

Крім того, Зеленський і силовики розглянули перебіг виконання попередніх наказів.