Зеленский провів таємну нараду з силовиками про ситуацію на фронті
Президент Володимир Зеленський в таємному режимі провів нараду з силовиками. Вони обговорили ситуацію на фронті та потреби української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
На зустрічі були присутні керівники Збройних сил, розвідки, Міністерств оборони та внутрішніх справ, Служби безпеки та інших силових відомств.
На нараді в режимі "таємно" заслухали оперативну інформацію про ситуацію на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Також обговорили забезпечення армії та координацію з партнерами.
Крім того, Зеленський і силовики розглянули перебіг виконання попередніх наказів.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що українські військові на фронті роблять все можливе, щоб знизити потенціал росіян.
За даними Генштабу, ЗСУ змогли відбити всі атаки ворога, а також продовжують знищувати російську техніку.
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