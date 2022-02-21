UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский провел срочные консультации с Макроном и Шольцем после заявлений на Совбезе РФ

Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем после заявлений на заседании Совбеза России. По итогам этого заседания российский президент Владимир Путин примет решение о признании так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем и созвал СНБО", - сообщил Зеленский.

Напомним, сегодня Путин провел заседание Совета безопасности РФ по вопросу признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Причем российскому президенту предлагают признать "ЛДНР" вообще в административных границах Донецкой и Луганской областей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДНРЛНРЭммануэль МакронОлаф Шольц