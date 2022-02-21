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Зеленський провів термінові консультації з Макроном і Шольцем після заяв на Радбезі РФ

Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський провів термінові консультації з лідерами Франції та Німеччини Еммануелем Макроном і Олафом Шольцем після заяв на засіданні Радбезу Росії. За підсумками цього засідання російський президент Володимир Путін прийме рішення про визнання так званих "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"У зв'язку із заявами, що прозвучали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з Еммануелем Макроном і Олафом Шольцем і скликав РНБО", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Путін провів засідання Ради безпеки РФ щодо визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Причому російському президенту пропонують визнати ЛДНР взагалі в адміністративних межах Донецької та Луганської областей.

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