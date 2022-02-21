Зеленский провел срочное заседание СНБО: первые подробности

Первые подробности

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, заседание продолжается, работа переведена на режим 24/7.

На заседании заслушали генпрокурора.

Данилов анонсировал, что в ближайшее время будет обращение Зеленского, в частности президент сообщит позицию Украины по решению России о признании "ЛДНР".

Путин признал "ЛДНР"

Президент РФ Владимир Путин вечером в понедельник выступил с обращением к россиянам. В своем заявлении он заявил, что Украину создал Ленин", а "Донбасс втиснули в Украину". Он также обвинил большевиков в распаде СССР и вспомнил, как обсуждал с на тот момент президентом США Биллом Клинтоном возможность вступления России в НАТО. После этого, Путин в очередной раз заявил об "угрозе" для РФ из-за потенциального вступления Украины в НАТО. Завершил выступление Путин признанием псевдореспублик "ЛДНР" и подписал соответствующие документы с главарями боевиков.

Ситуация на Донбассе

По состоянию на 20:00 21 февраля на Донбассе зафиксировано 59 нарушений, один военный погиб, еще 5 - ранены. Оккупанты обстреляли 32 населенных пункта, в результате обстрелов погиб местный житель в Новолуганском.

"ООС не ведут и не планируют никаких наступательных действий", - заявили в штабе.

Эскалация на Донбассе продолжается уже 5 день. Главари боевиков объявили эвакуацию и вывозят женщин и детей на территорию России. Президент РФ Владимир Путин распорядился выдавать "беженцам из Донбасса" по 10 тысяч рублей (3,7 тыс. гривен). Кроме того, в ОРДЛО объявили мобилизацию.

Как сообщал глава Минобороны Украины Алексей Резников, мужчинам на оккупированных территориях угрожают пыткам за отказ от мобилизации.