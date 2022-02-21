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Путин обращается к россиянам после Совбеза по признанию "ЛДНР": видео

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Москва, Понедельник 21 февраля 2022 20:46
Путин обращается к россиянам после Совбеза по признанию "ЛДНР": видео Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент России Владимир Путин выступает к нации с обращением. Сегодня он обещал принять решение о признании так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, Путин заявил, что в течение последних дней обострение на Донбассе достигло критического уровня. Он также в очередной раз заявил о том, что Украина является якобы искусственным государственным образованием, "архитектором которой был Владимир Ленин".

"В результате большевистской политики и возникла Советская Украина. Украина им Владимира Ильича Ленина, он ее автор и архитектор... Включая директивы по Донбассу, который втиснули в Украину, а сейчас они сносят памятники Ленину, называя это декоммунизацией… Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это устраивает. Мы готовы показать, что значит настоящая декоммунизация", - выступил Путин с угрозами в адрес Украины.

Он также добавил, что к распаду СССР привели "стратегические ошибки большевиков".

"Распад исторической России под названием СССР на их совести", - отметил российский президент.

Напомним, сегодня российский президент провел заседание Совбеза РФ, на котором рассматривалось обращение Госдумы и самих представителей "ЛДНР" о признании "республик Донбасса".

После этого заседания Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу, что признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

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