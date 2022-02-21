Путин обращается к россиянам после Совбеза по признанию "ЛДНР": видео

Президент России Владимир Путин выступает к нации с обращением. Сегодня он обещал принять решение о признании так называемых "ЛДНР".

В частности, Путин заявил, что в течение последних дней обострение на Донбассе достигло критического уровня. Он также в очередной раз заявил о том, что Украина является якобы искусственным государственным образованием, "архитектором которой был Владимир Ленин".

"В результате большевистской политики и возникла Советская Украина. Украина им Владимира Ильича Ленина, он ее автор и архитектор... Включая директивы по Донбассу, который втиснули в Украину, а сейчас они сносят памятники Ленину, называя это декоммунизацией… Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это устраивает. Мы готовы показать, что значит настоящая декоммунизация", - выступил Путин с угрозами в адрес Украины.

Он также добавил, что к распаду СССР привели "стратегические ошибки большевиков".

"Распад исторической России под названием СССР на их совести", - отметил российский президент.