Зеленський провів термінове засідання РНБО: перші подробиці

Перші подробиці

Як заявив секретар РНБО Олексій Данилов, засідання продовжується, робота переведена на режим 24/7.

На засіданні заслухали генпрокурора.

Данилов анонсував, що найближчим часом буде звернення Зеленського, зокрема, президент повідомить позицію України щодо рішення Росії про визнання "ЛДНР".

Путін визнав "ЛДНР"

Президент РФ Володимир Путін увечері у понеділок звернувся до росіян. У своїй заяві він заявив, що Україну створив Ленін", а "Донбас втиснули в Україну". Він також звинуватив більшовиків у розпаді СРСР і згадав, як обговорював з на той час президентом США Біллом Клінтоном можливість вступу Росії до НАТО. Після цього Путін в черговий раз заявив про "загрозу" для РФ через потенційний вступ України до НАТО. Завершив виступ Путін визнанням псевдореспублік "ЛДНР" та підписав відповідні документи з ватажками бойовиків.

Ситуація на Донбасі

Станом на 20:00 21 лютого на Донбасі зафіксовано 59 порушень, один військовий загинув, ще 5 - поранено. Оккупанти обстріляли 32 населених пунктів, загинув місцевий житель у Новолуганському.

"ООС не ведуть і не планують жодних наступальних дій", - наголосили у штабі.

Ескалація на Донбасі триває вже 5 день. Ватажки бойовиків оголосили евакуацію та вивозять жінок та дітей на територію Росії. Президент РФ Володимир Путін розпорядився видавати "біженцям з Донбасу" по 10 тисяч рублів (3,7 тис. гривень). Крім того, в ОРДЛО оголосили мобілізацію.

Як повідомляв глава Міноборони України Олексій Рєзніков, чоловікам на окупованих територіях погрожують катуванням за відмову від мобілізації.